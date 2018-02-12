Белотти озвучил задачу "Торино" на текущий сезон

Нападающий "Торино" Андреа Белотти озвучил задачу своей команды на текущий сезон.

"Мы хотим попасть в еврокубки по итогам сезона. Делаем всё, что в наших силах. Мы никогда не сдадимся, верим, что у нас это получится" - цитирует Белотти Sky Sport Italia.

Отметим, что по итогам 24 туров "Торино" занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 36 очков.

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