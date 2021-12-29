Белотти получил серьезное предложение из МЛС
Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен
"Торонто" проявляет интерес к нападающему туринского "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.
По сведениям источника, канадский клуб сделал предложение футболисту, контракт которого с "быками" истекает летом 2022 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 28-летний Белотти провел за "Торино" 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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