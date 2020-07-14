Белотти повторил клубный рекорд "Торино" 43-летней давности

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Белотти повторил клубный рекорд "Торино" 43-летней давности

Нападающий "Торино" Андреа Белотти вписал своё имя в историю клуба.

26-летний футболист повторил рекорд "быков", забив не менее 15 голов в двух подряд сезонах Серии А.

Ранее подобное удавалось только двум игрокам - Франческо Грациани и Паоло Пуличи (сезоны 1975/76 и 1976/77).

Белотти выступает за "Торино" с августа 2015 года, сыграл 186 матчей, забил 91 гол и сделал 18 ассистов.

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