Белотти выбыл на месяц

Нападающий "Торино" Андреа Белотти травмировался в матче седьмого тура Серии А против "Вероны", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у 23-летнего форварда выявлено повреждение связок правого колена. По предварительным данным, он пропустит порядка четырёх недель.

В этом сезоне Белотти сыграл за "Торино" 8 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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