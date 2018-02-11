Белотти забил впервые за последние 57 дней

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Белотти забил впервые за последние 57 дней

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Торино" победил "Удинезе".

Один из мячей на счету нападающего туринского клуба Андреа Белотти. Форвард прервал сухую серию, которая длилась 57 дней. 

В этом сезоне на его счету всего 5 голов в 18 матчах.

Стоит отметить, что 24-летний Белотти в минувшем сезоне занял третье место в списке снайперов Серии А.

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