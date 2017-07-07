Белотти заинтересовал "Челси"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти заинтересовал лондонский "Челси".

Лондонский клуб ставил перед собой задачу подписать форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку, но тот выбрал "Манчестер Юнайтед".

Руководство "Торино" ожидает получить за своего лидера 100 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

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