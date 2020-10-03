Бьелса: "Гвардиола нанёс большой ущерб футболу"

Наставник "Лидса" Марсело Бьелса поделился мнением о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

Сегодня между командами состоится очный матч в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 19:30 по московскому времени.

"Гвардиола нанёс большой ущерб футболу, потому что непреднамеренно создал систему, с помощью которой обороняется его команда. Одно дело - Клопп, другое - Гвардиола, третье - я. Не могу сравнивать себя с другими тренерами", - цитирует аргентинца DAZN.

Ранее Гвардиола называл Бьелсу лучшим тренером мира и своим учителем.

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