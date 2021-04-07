Бьелса: "Гвардиола — волшебник"

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Наставник "Лидса" Марсело Бьелса высказался о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола — волшебник. Мне невероятно трудно пытаться скопировать то, что он умеет делать, и я уже устал пытаться. Но я искренне восхищаюсь тем, что он делает.

Те свежие решения и их воплощения, которые он использует в игре — это уже повод влюбиться в футбол", — цитирует Бьелсу Goal.

Напомним, "Лидс" и "Манчестер Сити" сойдутся в поединке 31-го тура Английской Премьер Лиги 10 апреля.