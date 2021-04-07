Бьелса: "Гвардиола — волшебник"

Теги марсело бьелсахосеп гвардиола

Бьелса: "Гвардиола — волшебник"Фото: Твиттер @BeWarmers 
Наставник "Лидса" Марсело Бьелса высказался о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

"Гвардиола — волшебник. Мне невероятно трудно пытаться скопировать то, что он умеет делать, и я уже устал пытаться. Но я искренне восхищаюсь тем, что он делает.

Те свежие решения и их воплощения, которые он использует в игре — это уже повод влюбиться в футбол", — цитирует Бьелсу Goal.

Напомним, "Лидс" и "Манчестер Сити" сойдутся в поединке 31-го тура Английской Премьер Лиги 10 апреля.

Читать также: "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с де Брюйне | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" готов заплатить за капитана "Торино" 25 25 миллионов евро

"Милан" готов заплатить за капитана "Торино" 25 25 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов