Бьелса хочет пригласить в "Лидс" опытного аргентинца

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Бьелса хочет пригласить в "Лидс" опытного аргентинца

"Лидс Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Удинезе" Родриго Де Пауля, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении хавбека настаивает лично главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса.

26-летний де Пауль выступает за "Удинезе" с 2016 года, провел за клуб 146 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Лидс" совершил рекордный в своей истории трансфер. | http://soccernews.ru
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