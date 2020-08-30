Бьелса хочет пригласить в "Лидс" опытного аргентинца
"Лидс Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Удинезе" Родриго Де Пауля, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении хавбека настаивает лично главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса.
26-летний де Пауль выступает за "Удинезе" с 2016 года, провел за клуб 146 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Лидс" совершил рекордный в своей истории трансфер. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бартомеу намерен продать Месси, чтобы поправить финансовые дела "Барселоны"
-
Семак прокомментировал слухи о конфликте Дзюбы и Малкома
-
В Барселоне нарисовали Месси в образе Че Гевары
-
"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
-
Донни ван де Бек определился с новым клубом
-
"Барселона" отказывается продавать Месси
-
"Тамбов" упустил победу над "Рубином"
-
ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном
-
"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет
-
"Локомотив" нацелился на форварда "Сельты"
-
Стал известен характер травмы Александра Головина
-
Бьелса хочет пригласить в "Лидс" опытного аргентинца
-
Алексей Миранчук обратился к болельщикам "Локомотива" в связи с уходом из клуба
-
"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"
-
Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра может вернуться в Италию
-
Алексей Миранчук попрощался с фанатами "Локомотива"
-
"Локомотив" и "Зенит" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Монако" Головина в меньшинстве выиграл первый матч в сезоне
-
Новичок "Тоттенхэма" удалил твиты, в которых он поддерживал "Арсенал"
-
Футболистка ЦСКА Коваленко ответила на вопрос об отношениях с Глушаковым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18