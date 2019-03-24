Бьелса и Жардим попали в шорт-лист "Ромы"

"Рома" все еще не определилась с кандидатурой тренера на следующий сезон.

Как сообщает Football Italia, "волки" рассматривают кандидатуры Марсело Бьелсы ("Лидс") и Леонарду Жардима ("Монако").

Сейчас тренером "Ромы" является Клаудио Раньери, который заключил с клубом соглашение до июня этого года.

После 28 туров "Рома" занимает пятое место в Серии А, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 4 очка.

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