Бьелса может возглавить английский клуб

Теги лидс юнайтедмарсело бьелса

Бьелса может возглавить английский клуб

Новым главным тренером "Лидса" может стать Марсело Бьелса, сообщает El Correo.

По сведениям издания, в данный момент стороны ведут активные переговоры, которые проходят успешно. 

Ранее 62-летний Бьелса тренировал "Лилль", но клуб уволил специалиста менее, чем через полгода.

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