Бьелса может возглавить сборную Австралии

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Бьелса может возглавить сборную Австралии

Федерация футбола Австралии продолжает поиск нового наставника для национальной сборной, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, очередным кандидатом на пост главного тренера команды стал известный аргентинский специалист Марсело Бьелса. Сейчас стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Напомним, что Бьелса в декабре покинул "Лилль" и на сегодняшний день является безработным.

Сборная Австралии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Францией, Данией и Перу. | http://soccernews.ru

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