Бьелса на грани увольнения из "Лилля"

Наставник "Лилля" Марсело Бьелса сегодня может покинуть свой пост.

Как сообщает Lequipe, в случае поражения от "Метца" Бьелса будет отправлен в отставку.

За 10 сыгранных туров "Лилль" одержал всего одну победу и три раза сыграл вничью.

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