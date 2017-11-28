Бьельса оспорит свое увольнение из "Лилля"

Теги лилльмарсело бьелса

Бьельса оспорит свое увольнение из "Лилля"Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса пожаловался на свой бывший клуб в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

По информации источника, аргентинский специалист отстранение от работы считает ни чем иным, как "ошибкой клуба".

Наставник поручил профессионалам защищать свои интересы.

Напомним, в прошлую среду "Лилль" уволил наставник.

Читайте: Блан может возглавить "Лилль" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 14 38
2 Лион 14 29
3 Монако 14 29
4 Марсель 14 28
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 15 23
7 Амьен 15 21
8 Монпелье 14 20
9 Бордо 15 20
10 Сент-Этьен 15 19
11 Ренн 14 18
12 Труа 14 18
13 Дижон 15 18
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 14 15
16 Страсбур 15 15
17 Анжер 14 14
18 Ницца 14 14
19 Лилль 14 12
20 Метц 14 4
Полная таблица

топ-5 тегов