Бьельса оспорит свое увольнение из "Лилля"

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса пожаловался на свой бывший клуб в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

По информации источника, аргентинский специалист отстранение от работы считает ни чем иным, как "ошибкой клуба".

Наставник поручил профессионалам защищать свои интересы.

Напомним, в прошлую среду "Лилль" уволил наставник.

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