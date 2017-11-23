Бьелса отстранён от работы в "Лилле"

"Лилль" на своём официальном сайте объявил о временном отстранении Марсело Бьельсы от руководства командой.

Речь идёт именно об отстранении, а не увольнении. Причины такого решения пока не разглашаются.

Напомним, что по итогам 13 туров "Лилль" набрал всего 12 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Не пропустите: Футболисты ПСЖ подарили Мбаппе маску черепашки-ниндзя. | http://soccernews.ru