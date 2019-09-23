Бьелса получил награду ФИФА Fair Play за команду пропустить гол

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Бьелса получил награду ФИФА Fair Play за команду пропустить гол
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса стал обладателем награды Fair Play по версии ФИФА.

Аргентинский специалист получил приз за то, что приказал своим футболистам пропустить гол в матче Чемпионшипа с "Астон Виллой" (1:1).

Счет был открыт игроком хозяев Матеушем Клихом на 72-й минуте. В этот момент, на поле лежал один из футболистов "Астон Виллы" из-за того, что получил повреждение. Из-за случившегося между игроками обеих команд началась потасовка, в результате которой был удален нападающий "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази.

После этого Бьелса приказал своим игрокам дать команде соперника свободно забить гол. Матч завершился вничью и "Лидс" потерял возможность выйти в АПЛ.

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