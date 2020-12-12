Бьелса повторил личный тренерский рекорд

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Бьелса повторил личный тренерский рекорд

Матч 12-го тура АПЛ против "Вест Хэма" стал особенным для наставника "Лидса" Марсело Бьелсы.

Это была 113-я игра для аргентинского специалиста на посту главного тренера "павлинов".

Данный показатель является рекордным для Бьелсы. Он повторил своё достижение периода работы в "Атлетике" из Бильбао.

Более 113 матчей звёздный тренер не проводил ни с одной из своих команд.

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