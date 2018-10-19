Бьельса пожертвовал 2,5 миллиона евро бывшему клубу

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса перевел 2,5 миллиона евро аргентинскому "Ньюэллз Олд Бойз".

Как сообщает BBC, деньги он пожертвовал на новую тренировочную базу, которая откроется в следующем месяце.

Напомним, что именно в "Олд Бойз" Бьельса начал карьеру футболиста.

"Этот клуб сформировал меня. Я получил больше, чем дал им, так что я выплатил долг, а не сделал подарок. Инфраструктура поможет команде хорошо готовиться к матчам. Для команды важны две вещи - уровень футболистов и уровень подготовки", - отметил он. | http://soccernews.ru