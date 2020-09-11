Бьелса продлил контракт с "Лидсом"

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Бьелса продлил контракт с "Лидсом"

Марсело Бьелса продолжит тренировать "Лидс". Стороны заключили новый контракт.

Теперь соглашение между английским клубом и аргентинским специалистом рассчитано до июня 2021 года.

Сезон 2020/21 станет третьим для 65-летнего Бьелсы у руля "павлинов".

Под руководством именитого тренера "Лидс" спустя 16 лет вернулся в АПЛ.

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