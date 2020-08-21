Бьелса продолжит возглавлять "Лидс"

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Бьелса продолжит возглавлять "Лидс"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса останется на своём посту, несмотря на истекший 30 июня контракт с клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны договорились о продлении соглашения на один год.

Напомним, что под руководством аргентинского наставника "Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет.

12 сентября "павлины" стартуют в новом сезоне гостевым матчем с "Ливерпулем".

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