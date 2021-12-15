Бьелса прокомментировал поражение со счетом 0:7 от "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Лидса"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:7 в АПЛ.

"Из нашего выступления нельзя извлечь никакого позитива. Не могу найти ничего, что можно было бы оценить положительно.

Когда ничего не делается хорошо, это не провал отдельных личностей, дело в реализации идей, в организации. Я не могу предложить никаких оправданий.

Игра была ровно такой, какой мы и ожидали. Мы готовились к тому, чтобы избежать всего того, что в итоге случилось. У нас ничего не получилось.

Так как нам нечего извлечь из этого матча, неизбежно я должен нести ответственность за такую игру. У нас еще никогда не было подобного матча", – сказал аргентинский специалист для BT Sport.

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