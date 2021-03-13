Бьелса рад ничьей с "Челси"

Теги марсело бьелсалидс юнайтедчелси

Бьелса рад ничьей с "Челси"Наставник "Лидса" Марсело Бьелса высказался о результате встречи 28-го тура АПЛ с "Челси" (0:0).

"Мы очень дорожим этим результатом. Игра складывалась так, что если бы и должен был быть победитель, то это были бы не мы. В первом половине матча "Челси" владел большим преимуществом.

Во втором тайме мы сыграли немного лучше. Но разница в игре соперника в первом тайме, было больше, чем давление, которое мы показали во второй половине встречи. Если бы мы не играли в том ритме, в котором играем, различия между нами были бы намного больше", — приводит слова Бьелсы BBC.

"Лидс" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 36 очков.

Читать также: "Лидс" и "Челси" сыграли вничью | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" на выезде победила "Вердер"

"Бавария" на выезде победила "Вердер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов