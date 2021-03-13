Бьелса рад ничьей с "Челси"

Наставник "Лидса" Марсело Бьелса высказался о результате встречи 28-го тура АПЛ с "Челси" (0:0).

"Мы очень дорожим этим результатом. Игра складывалась так, что если бы и должен был быть победитель, то это были бы не мы. В первом половине матча "Челси" владел большим преимуществом.

Во втором тайме мы сыграли немного лучше. Но разница в игре соперника в первом тайме, было больше, чем давление, которое мы показали во второй половине встречи. Если бы мы не играли в том ритме, в котором играем, различия между нами были бы намного больше", — приводит слова Бьелсы BBC.

"Лидс" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 36 очков.