Бьелса рассказал, почему покинул "Марсель" летом 2015 года
Главный тренер "Лилля" Марсело Бьелса объяснил своё решение покинуть "Марсель" летом 2015 года после первого тура Лиги 1.
"Недавно бывший президент "Марселя" сказал, что я покинул клуб, потому что не смог справиться с давлением. Но это глупости, я расскажу, как всё было. Президент после одной из игр, будучи пьяным, начал кричать моему тренерскому штабу: "Мексика, Мексика!". Он намекал, что я собираюсь возглавить сборную Мексики, поэтому я подал в отставку. Но это не единственная причина. Уход из "Марселя" также обусловлен тем, что адвокат владельца клуба сказал, что мне снизят зарплату на 10 процентов, при этом не приведя никаких аргументов. Поэтому я подал в отставку. Я изложил всё это в письменной форме" - приводит слова Бьелсы Get Football News France.
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