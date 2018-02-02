Бьелса требует от "Лилля" более 18 миллионов евро

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Бьелса требует от "Лилля" более 18 миллионов евро
Бывший тренер "Лилля" Марсело Бьелса в суде оспорит свое увольнение из клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, аргентинский специалист хочет получить от французов 18,6 миллионов евро в качестве компенсации. Первое слушание состоится 5 февраля.

Напомним, что Бьелса без разрешения клуба летал в Чили к своему больному другу, который через несколько дней после этого умер. За это наставник был отправлен в отставку.

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