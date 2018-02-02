Бьелса требует от "Лилля" более 18 миллионов евро
Бывший тренер "Лилля" Марсело Бьелса в суде оспорит свое увольнение из клуба, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, аргентинский специалист хочет получить от французов 18,6 миллионов евро в качестве компенсации. Первое слушание состоится 5 февраля.
Напомним, что Бьелса без разрешения клуба летал в Чили к своему больному другу, который через несколько дней после этого умер. За это наставник был отправлен в отставку.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Лион
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Бордо
|23
|29
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Дижон
|23
|28
|12
|Страсбур
|23
|27
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Лилль
|23
|25
|18
|Труа
|23
|24
|19
|Тулуза
|23
|23
|20
|Метц
|24
|18