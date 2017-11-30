Бьелса требует от "Лилля" крупную компенсацию

Бывший главный тренер "Лилля" Марсело Бьелса требует от клуба крупную компенсацию, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, аргентинский специалист хочет получить 9,5 миллионов евро - эта сумма включает неустойку за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке и компенсацию за моральный ущерб.

Напомним, что "Лилль" отстранил Бьелсу от работы с командой за несогласованную поездку в Чили к своему другу, впоследствии умершему от онкологии.

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