Бьелса требует у "Лилля" 19 миллионов за увольнение в 2017 году
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса принял участи в заседании суда по делу против своего бывшего клуба "Лилля", сообщает GFFN.
Специалист дал показания по видеоконференции. Он требует у "Лилля" более 19 миллионов евро за неправомерное, по его мнению, увольнение в 2017 году.
Напомним, 15 декабря 2017 года "Лилль" объявил об увольнении Бьелсы с поста главного тренера за "серьезные ошибки". Руководство клуба посчитало, что аргентинец не справился с задачей - команда занимала место близкое к зоне вылета.
Теперь Бьелса требует от французов 18 872 958 евро за "необоснованное и неправомерное нарушение трудового договора", 129 138 евро в качестве репутационного ущерба, а также 30 тысяч евро в качестве дополнительного ущерба.
Нюансв этом деле заключается в том, что Бьелса де-факто подписал два контракта: один 14 февраля 2017 года с компанией Victory Soccer, которая принадлежала бывшему владельцу "Лилля" Жерару Лопесу. По этому соглашения предполагался, так называемый, "золотой парашют", позволяющий Бьелсе получить все вознаграждение по контракту в случае досрочного увольнения.
Но еще был контракт от 1 июля 2017 года, и именно он был доставлен в распоряжение "Лилля". В нем упоминания о компенсациях не было.
Французская сторона указывает суду, что увольнение Бьелсы было оправданным. По мнению ответчика, аргентинский специалист отказался выполнять данные ему инструкции, занял "демонстративную позицию неповиновения и неуважения к президенту и гендиректору клуба". Кроме того, он якобы оскорблял некоторых сотрудников клуба и вел себя агрессивно.
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