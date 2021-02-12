Бьелса требует у "Лилля" 19 миллионов за увольнение в 2017 году

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса принял участи в заседании суда по делу против своего бывшего клуба "Лилля", сообщает GFFN.



Специалист дал показания по видеоконференции. Он требует у "Лилля" более 19 миллионов евро за неправомерное, по его мнению, увольнение в 2017 году.

Напомним, 15 декабря 2017 года "Лилль" объявил об увольнении Бьелсы с поста главного тренера за "серьезные ошибки". Руководство клуба посчитало, что аргентинец не справился с задачей - команда занимала место близкое к зоне вылета.



Теперь Бьелса требует от французов 18 872 958 евро за "необоснованное и неправомерное нарушение трудового договора", 129 138 евро в качестве репутационного ущерба, а также 30 тысяч евро в качестве дополнительного ущерба.

Нюансв этом деле заключается в том, что Бьелса де-факто подписал два контракта: один 14 февраля 2017 года с компанией Victory Soccer, которая принадлежала бывшему владельцу "Лилля" Жерару Лопесу. По этому соглашения предполагался, так называемый, "золотой парашют", позволяющий Бьелсе получить все вознаграждение по контракту в случае досрочного увольнения.

Но еще был контракт от 1 июля 2017 года, и именно он был доставлен в распоряжение "Лилля". В нем упоминания о компенсациях не было.