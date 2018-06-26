Бьелса: "Уверен, в игре с Нигерией Месси продемонстрирует все, на что способен"

Новоиспеченный главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прокомментировал предстоящий матч сборных Аргентины и Нигерии на Чемпионате Мира в России.

" Я думаю, что против Нигерии сыграет команда Аргентины в своем лучшем виде. Я действительно верю в потенциал игроков и лидерские качества Месси, а также мудрость тренерского штаба. Я уверен, что мы увидим лучшую версию сборной и что Месси снова продемонстрирует, на что он способен ", - цитирует 62-летнего аргентинского специалиста Le 10 Sport.

Напомним, Марадона планирует поговорить с игроками сборной Аргентины. | soccernews.ru