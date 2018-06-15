Бьелса возглавил команду из Чемпионшипа

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса возглавил "Лидс", сообщает Sky Sports News.

По информации источника, 62-летний специалист заключил с клубом из Чемпионшипа контракт до 2021 года.

Напомним, что последним местом работы Бьелсы был французский "Лилль", из которого он ушёл со скандалом.

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