Новый главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что верит в успешное выступление Аргентины на Чемпионате Иира-2018.

Сегодня аргентинцы сыграют с Нигерией в заключительном матче группового турнира. Команду устроит только победа.

"Я твердо верю в качество игроков, в лидерство Месси, которое станет очевидным. Также в мудрости тренерского штаба я уверен. Я очень жду игры с Нигерией с участием лучших игроков Аргентины", - отметил он. | soccernews.ru