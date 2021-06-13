Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24, защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев может продолжить карьеру в "Урале".

29-летний футболист в прошлом сезоне провел в составе «Арсенала» 16 матчей в РПЛ.

Напомним, что за свою карьеру Беляев играл за московский "Локомотив", брянское "Динамо", "Торпедо" из Владимира, а также "Ростов" и "Шинник". На его счету также 1 матч в составе сборной России.

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