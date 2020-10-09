Беляев поделился эмоциями от вызова в сборную России

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев прокомментировал свой вызов в сборную России.

"Еще 7 октября со мной связались из расположения сборной и сказали, что нужно приехать. Я быстро собрался, вчера вечером уже был в Новогорске, сегодня утром сдал тест на коронавирус. Коллектив здесь замечательный, очень рад здесь всех видеть.

Не смог полностью посмотреть игру против Швеции (1:2), так как ехал из Тулы в Новогорск. Но некоторые моменты видел. В целом сборная России хорошо сыграла, разные сочетания были в линиях. Я думаю, все, кроме результата, было на уровне.

У нас в Лиге Наций очень крепкая и ровная группа. Все соперники очень достойные, показывают атакующий футбол. Однако сентябрьские игры показали, что мы можем не просто достойно играть, но и побеждать эти команды. То же самое необходимо сделать и в предстоящих матчах с Турцией и Венгрией", - заявил Беляев.

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