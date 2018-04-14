Беляев прокомментировал слухи о возможном переходе в "Спартак"

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Беляев прокомментировал слухи о возможном переходе в "Спартак"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев высказался по поводу трансферных слухов, сватающих его в московский "Спартак".

"За мою карьеру было много разных разговоров. Будут и дальше. Ну и что? На каждый обращать внимание? Нужно делать своё дело, прогрессировать, расти в профессиональном плане. Не знаю насчёт агентов, но со мной лично никто не связывался" - сказал 26-летний футболист.

В этом сезоне Беляев сыграл за "Арсенал" 24 матча, в которых забил 1 гол. 

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