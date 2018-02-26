Беляев высказался о возможном переходе в "Спартак"

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Беляев высказался о возможном переходе в "Спартак"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев поделился мыслями о возможном возвращении в московский "Спартак", воспитанником которого он является.

"Если вдруг появится возможность перейти в "Спартак", взвешу все плюсы и минусы. Важно решить, где я смогу больше прогрессировать - там или в "Арсенале". Понятно, что аппетит приходит во время еды. Мне хочется и в сборную попасть, есть такая цель. Но нужно взвешенно ко всему подходить. Главное - играть" - сказал 26-летний футболист.

В этом сезоне Беляев сыграл за "Арсенал" 19 матчей и забил 1 гол.

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