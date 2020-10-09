Беляев вызван в сборную России
Пресс-служба сборной России объявила о вызове в национальную команду защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева.
29-летний центрбек прибыл на тренировочную базу в Новогорске в четверг вечером.
По всей видимости, это замена для Георгия Джикии, который покинул расположение сборной из-за сомнительного теста на коронавирус.
Напомним, что России предстоят два домашних матча Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
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