Беляев вызван в сборную России

Пресс-служба сборной России объявила о вызове в национальную команду защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева.

29-летний центрбек прибыл на тренировочную базу в Новогорске в четверг вечером.

По всей видимости, это замена для Георгия Джикии, который покинул расположение сборной из-за сомнительного теста на коронавирус.

Напомним, что России предстоят два домашних матча Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

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