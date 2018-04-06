Бен Арфа год не выходит на поле и отметил это тортом

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Бен Арфа год не выходит на поле и отметил это тортом
Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа отметил год без футбола.

Футболист опубликовав в своем Instagram фото с тортом в форме единицы.

Хавбек не играет из-за конфликта с тренерским штабом. Его контракт с ПСЖ истекает летом и он покинет клуб.

Фото: Бен Арфа празднует "годовщину".

В последний раз 31-летний Бен Арфа выходил на поле 5 апреля 2017 года в Кубке Франции против "Авранша" (4:0).

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