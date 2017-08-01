Бен Арфа может перебраться в Турцию

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Бен Арфа может перебраться в Турцию

Атакующий полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа ведёт переговоры с "Фенербахче", сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, стороны встречались в конце июля и обсуждали возможность сотрудничества. По некоторым данным, зарплата 30-летнего француза в турецком клубе может составить 3,5 миллиона евро в год.

Напомним, что Бен Арфа не входит в планы главного тренера ПСЖ Унаи Эмери, поэтому клуб хочет избавиться от ненужного игрока.

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