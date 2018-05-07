Бен Арфа может провести первый матч за ПСЖ в сезоне

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Бен Арфа может провести первый матч за ПСЖ в сезоне

Вингер ПСЖ Хатем Бен Арфа был включен в заявку на финал Кубка Франции.

Таким образом, игрок имеет шанс впервые выйти на поле в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что Бен Арфа летом покинет клуб.

Напомним, что в финале кубка, ПСЖ будет противостоять "Лез Эрбье" из третьего дивизиона.

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