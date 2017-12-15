Бен Арфа может вернуться в АПЛ

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа в январе может вернуться в чемпионат Англии.

По информации источника, 30-летний француз близок к переходу в "Лестер".

Главный тренер английского клуба Клод Пюэль знаком с Бен-Арфа по совместной работе в "Ницце".

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