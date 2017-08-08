Бен Арфа может вернуться в "Ниццу"

Теги хатем бен арфаниццапсж

Бен Арфа может вернуться в "Ниццу"Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа близок к возвращению в "Ниццу".

Местное издание L’Equipe сообщает, сам не против ухода из Парижа, где он практически не имеет игровой практики.

Отметим, что контракт Бен Арфа с ПСЖ рассчитан до 2019 года. В "Ницце" француз играл в позапрошлом сезоне.

Читайте: Бен Арфа намерен покинуть ПСЖ | http://soccernews.ru

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