Бен Арфа может вернуться в "Ниццу"

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа близок к возвращению в "Ниццу".

Местное издание L’Equipe сообщает, сам не против ухода из Парижа, где он практически не имеет игровой практики.

Отметим, что контракт Бен Арфа с ПСЖ рассчитан до 2019 года. В "Ницце" француз играл в позапрошлом сезоне.

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