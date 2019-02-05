Бен Арфа намерен подать в суд на ПСЖ

Бывший полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа, который сейчас выступает за "Ренн", намерен подать в суд на парижский клуб.

Как сообщает Goal.com, 31-летний футболист планирует обратиться в трудовой суд и добиться от столичного гранда компенсации в размере 7-8 миллионов евро.

Суть претензий Бен Арфа к ПСЖ пока неизвестна. Возможно, это связано с тем, что в сезоне 2017/2018 ему не дали сыграть ни одного матча.

Бен Арфа защищал цвета ПСЖ с 2016 по 2018 год, а прошлым летом на правах свободного агента перебрался в "Ренн".

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