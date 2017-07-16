Бен Арфа намерен покинуть ПСЖ

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Бен Арфа намерен покинуть ПСЖ

Хавбек ПСЖ Хатем Бен Арфа намерен разорвать контракт с клубом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в ходе личной беседы спортивный директор парижан Антеро Энрике сообщил игроку, что клуб больше на него не рассчитывает.

Ранее "Фенербахче" присматривался к Бен Арфа, однако предложения пока не поступало.

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