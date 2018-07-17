Бен Арфа назвал игру сборной Франции на ЧМ-2018 уродливой
Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа признал, что ему не понравилась игра команды на ЧМ-2018.
В финале турнира Франция обыграла сборную Хорватии (4:2).
"Конечно, я рад победе сборной Франции. Это очень хорошо для игроков, которые полностью отдали себя команде. Это хорошо и для тренерского штаба Дидье Дешама. Они были последовательными и разумными до самого конца. Это порадует болельщиков сборной Франции, они имеют право на счастье. Но я задаюсь вопросом - а действительно ли довольны любители футбола? Я знаю, что во время всенародного праздника мои слова будут шокирующими. Но я не хочу скрывать это - стиль игры сборной Франции был довольно уродливым. Я признаю, что этот метод оказался очень эффективным. Но я не уверен, что этот стиль обезопасит нас от неприятного сюрприза в квалификации Евро-2020", - сказал он. | http://soccernews.ru
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