Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ

Теги хатем бен арфапсж

Бен Арфа не собирается покидать ПСЖПолузащитник Хатем Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ.

Как сообщает L'Equipe, наставник команды Унаи Эмери не рассчитывает на 30-летнего француза, но сам футболист намерен доказывать свою пригодность.

Контракт хавбека с парижанами заключен до 2018 года.

В прошлом сезоне он сыграл лишь в девяти матчах за ПСЖ в стартовом составе.

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