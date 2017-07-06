Полузащитник Хатем Бен Арфа не собирается покидать ПСЖ.

Как сообщает L'Equipe, наставник команды Унаи Эмери не рассчитывает на 30-летнего француза, но сам футболист намерен доказывать свою пригодность.

Контракт хавбека с парижанами заключен до 2018 года.

В прошлом сезоне он сыграл лишь в девяти матчах за ПСЖ в стартовом составе.

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