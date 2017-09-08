Бен Арфа подаст жалобу на ПСЖ

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Бен Арфа подаст жалобу на ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа собирается пожаловаться на клуб в юридический комитет Лиги 1, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, адвокат футболиста уже готовит соответствующие документы.

Напомним, что руководство парижан перевело хавбек в резервный состав за отказ перейти в другой клуб. Бен Арфа считает, что такое решение боссов клуба является несправедливым и собирается отстаивать свои права.

30-летний Бен Арфа выступает за ПСЖ с 2016 года, провел за клуб 33 матча и забил 4 гола.

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