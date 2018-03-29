Бен Арфа решил покинуть ПСЖ



Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа объявил об уходе из парижского клуба.

"Мое приключение в ПСЖ заканчивается. Я счастлив, что играл за этот клуб, несмотря на все трудности. Я буду хранить самые приятные воспоминания о товарищах по команде. Благодарю всех своих болельщиков. Мне всегда будет нравиться ПСЖ", – написал Бен Арфа в своем Instagram.

Контракт хавбека с парижанами истекает летом и он перейдет в другой клуб бесплатно.

31-летний Бен Арфа перешел в ПСЖ в 2016 году, провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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