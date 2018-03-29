Бен Арфа решил покинуть ПСЖ

Теги псжхатем бен арфа

Бен Арфа решил покинуть ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа объявил об уходе из парижского клуба.

"Мое приключение в ПСЖ заканчивается. Я счастлив, что играл за этот клуб, несмотря на все трудности. Я буду хранить самые приятные воспоминания о товарищах по команде. Благодарю всех своих болельщиков. Мне всегда будет нравиться ПСЖ", – написал Бен Арфа в своем Instagram.

Контракт хавбека с парижанами истекает летом и он перейдет в другой клуб бесплатно.

31-летний Бен Арфа перешел в ПСЖ в 2016 году, провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: Тиаго Силва: "ПСЖ необходимо сделать минимальные изменения в составе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов