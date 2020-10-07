Бен Арфа стал игроком "Бордо"

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Бен Арфа стал игроком "Бордо"

Вингер Хатем Бен Арфа стал игроком "Бордо".

Условия сделки не уточняются, однако известно, что 33-летний француз был подписан на правах свободного агента.

С января 2020 года Бен Арфа выступал за "Вальядолид". В составе испанского клуба он провел всего пять матчей.

Напомним, что Бен Арфа известен по своим выступлениям за "Лион", "Марсель", "Ньюкасл", "Ниццу" и ПСЖ.

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