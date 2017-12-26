Бен Арфа требует от ПСЖ 10 миллионов евро

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Бен Арфа требует от ПСЖ 10 миллионов евро

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа хочет заработать на уходе из клуба, сообщает Le Figaro.

По информации источника, 30-летний футболист намерен получить от парижан 10 миллионов евро за досрочное расторжение контракта, срок которого истекает летом 2018 года.

Стоит отметить, что в этом сезоне Бен Арфа не сыграл за ПСЖ ни одного матча.

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