Бен Дэвис высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Бен Дэвис прокомментировал начало работы с Антонио Конте.
"Нам нужно над многим поработать и многое улучшить. Антонио – тренер мирового класса, который который привнесет свои идеи и будет усердно работать с нами, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно.
Мы, как игроки, отчаянно пытаемся сдвинуться с мертвой точки. Мы не демонстрировали своих лучших качеств, и он знает, как это исправить.
Я уверен, что после паузы на игры сборных мы будем упорно работать и стараться быть как можно лучше. Я не сомневаюсь, что он сможет помочь нам в этом", – сказал Дэвис.
Также не пропустите: Браим Диас останется в "Милане". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лунев определился со своим будущим в "Байере"
-
Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил Месси сыграть с Уругваем и Бразилией
-
"Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями
-
Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму
-
ПСЖ хочет в будущем заполучить Бензема
Лента новостей
-
Рамос начал тренироваться в общей группе
-
Каземиро поделился мнением об Анчелотти
-
1
Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"
-
Каземиро высказался об игре рядом с Кроосом и Модричем
-
Сауль не сможет вернуться в "Атлетико" зимой
-
Бен Дэвис высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"
-
Браим Диас останется в "Милане"
-
Стало известно, на какой срок выбыл Погба
-
Защитник "Баварии" заразился коронавирусом
-
Лунев определился со своим будущим в "Байере"
-
"Зенит" подаст апелляцию на удаление Клаудиньо в матче с "Уралом"
-
Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил Месси сыграть с Уругваем и Бразилией
-
Каррера дал совет Миранчуку по поводу выбора другого клуба
-
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч Россия - Кипр
-
"Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Агент Бакаева рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по новому контракту
-
Сборная Франции заменила травмированного Погба на хавбека "Ромы"
-
Стали известны сроки восстановления Тилеманса
-
Экс-скаут "Зенита" назвал свой самый большой просчёт в кадровой работе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18