Бен Дэвис высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэмантонио контебен дэвис

Бен Дэвис высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Бен Дэвис прокомментировал начало работы с Антонио Конте.

"Нам нужно над многим поработать и многое улучшить. Антонио – тренер мирового класса, который который привнесет свои идеи и будет усердно работать с нами, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно.

Мы, как игроки, отчаянно пытаемся сдвинуться с мертвой точки. Мы не демонстрировали своих лучших качеств, и он знает, как это исправить. 

Я уверен, что после паузы на игры сборных мы будем упорно работать и стараться быть как можно лучше. Я не сомневаюсь, что он сможет помочь нам в этом", – сказал Дэвис.

Также не пропустите: Браим Диас останется в "Милане". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"

Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов