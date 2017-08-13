Бен Дэвис забил два гола в двух матчах АПЛ, столько же, сколько в предыдущих 102 поединках

В матче первого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде играет с "Ньюкаслом".

Одним из мячей в этой встрече отметился защитник "шпор" Бен Дэвис. Стоит отметить, что ранее Дэвис забил гол в матче 38-го тура прошлого сезона. Таким образом футболист забил два мяча в двух матчах.

Стоит отметить, что ранее 24-летний Дэвис забил два мяча в АПЛ в 102 матчах.

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