Бен-Йеддер догнал Мбаппе в гонке бомбардиров чемпионата Франции

В матче 28-го тура чемпионата Франции "Ницца" - "Монако" (2:1) в составе гостей единственный гол забил Виссам Бен-Йеддер.

Этот гол помог 29-летнему форварду сравняться с лидером гонки бомбардиров Лиги 1 нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Отметим, парижане не сыграли со "Страсбуром" из-за того, что матч отменили из-за коронавируса.

А этом сезоне Бен-Йедер участвовал в 26 матчах, забил 18 голов и сделал 6 ассистов.

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