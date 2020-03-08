Бен-Йеддер догнал Мбаппе в гонке бомбардиров чемпионата Франции
В матче 28-го тура чемпионата Франции "Ницца" - "Монако" (2:1) в составе гостей единственный гол забил Виссам Бен-Йеддер.
Этот гол помог 29-летнему форварду сравняться с лидером гонки бомбардиров Лиги 1 нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
Отметим, парижане не сыграли со "Страсбуром" из-за того, что матч отменили из-за коронавируса.
А этом сезоне Бен-Йедер участвовал в 26 матчах, забил 18 голов и сделал 6 ассистов.
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|4
|Лилль
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|46
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
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|41
|7
|Лион
|27
|40
|8
|Монпелье
|27
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Нант
|28
|37
|13
|Бордо
|27
|36
|14
|Брест
|28
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|27
|29
|18
|Ним
|28
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|Амьен
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|23
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|Тулуза
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